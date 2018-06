Hamburg (dpa) - Die Himmelsstürmer des FSV Mainz 05 überwintern auf einem Champions-League-Platz. Die Überraschungsmannschaft besiegte den FC St. Pauli in der Bundesliga mit 4:2. Borussia Dortmund musste im letzten Hinrunden-Spiel eine Niederlage einstecken. Der Herbstmeister verlor mit 0:1 in Frankfurt. Schalke 04 besiegte den 1. FC Köln mit 3:0. Wolfsburg und Hoffenheim trennten sich 2:2-Unentschieden. Werder Bremen unterlag Kaiserslautern mit 1:2. Hannover verlor mit 1:3 in Nürnberg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.