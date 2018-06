Madrid (dpa) - Der FC Barcelona siegt im Fünfer-Takt: Nach den 5:0-Erfolgen über Real Madrid und Real Sociedad San Sebastián landete der spanische Fußballmeister im Lokalderby bei Espanyol Barcelona einen weiteren Fünfer.

Die Blauroten gewannen beim kleinen Nachbarn, mit dem sie sich zuletzt äußerst schwergetan hatten, in souveräner Manier mit 5:1 (2:0). Damit gehen sie als Tabellenführer der Primera División ins neue Jahr. Titelrivale Real verkürzte durch das mühsame 1:0 (0:0) gegen den FC Sevilla den Rückstand wieder auf zwei Zähler. Die deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira wurden im zweiten Durchgang ausgewechselt. Den Siegtreffer für Real erzielte der Argentinier Angel di Maria, der Sevillas Torhüter Andres Palop in der 77. Minute mit einem Schuss ins kurze Ecke düpierte. Madrids Verteidiger Ricardo Carvalho hatte in der hektischen Partie zuvor die Gelb-Rote Karte gesehen (64. Minute). In der Schlussminute flog auch noch Sevillas Mouhamadou Dabo vom Platz.

Beim FC Barcelona war die Stimmung komplett ungetrübt. «Das war unser schwerstes Auswärtsspiel in der bisherigen Spielzeit, und wir haben den Test mit Auszeichnung bestanden», schwärmte Trainer Josep Guardiola. Espanyol hatte nämlich als die Überraschungself der Saison in Spanien gegolten: Der Außenseiter hatte bis zum Lokalderby alle Heimspiele gewonnen und zu den Anwärtern auf einen Platz in der Champions League gehört. Das 1:5 bedeutete Espanyols höchste Niederlage im heimischen Stadion von Cornellá-El Prat.

Die Erfolgsserie des FC Barcelona ist beinahe schwindelerregend: Barça ist seit 22 Spielen ungeschlagen, gewann die letzten 10 Pflichtspiele in Serie und erreichte nach 16 Spieltagen mit 43 Punkten die beste Bilanz in der Geschichte der Liga.

Der Held des Tages war diesmal weder Weltfußballer Lionel Messi noch Weltmeister David Villa, sondern ein Spieler, der bislang im Schatten der Stars gestanden hatte: Pedro Rodríguez erzielte bei einem Konter in der 18. Minute den Führungstreffer, bereitete das 2:0 durch Xavi (29.) vor und erzielte den dritten Treffer (60.) wieder selbst. Villa (76./84.) landete ebenfalls einen Doppelpack, Osvaldo (63.) erzielte das Ehrentor für Espanyol.

Pedro, der Sohn eines Tankstellenpächters auf Teneriffa, war im Derby fast überall zur Stelle. «Bei ihm weiß man nicht, ob er Außenstürmer, Vorbereiter oder Abwehrspieler ist», lobte die Zeitung «El País» das Allround-Talent des 23-jährigen Barça-Eigengewächses. «Man kann nicht einmal genau sagen, ob er Rechts- oder Linksfüßler ist.

Den meisten Beifall des Publikums erhielt Andrés Iniesta. Der Barça-Profi hatte sein Tor zum 1:0-Sieg der spanischen Nationalelf im WM-Finale gegen die Niederlande dem früheren Espanyol-Kapitän Dani Jarque gewidmet, der vor gut einem Jahr im Trainingslager an einem Herzleiden gestorben war. Diese Geste haben die Fans der Blauweißen dem Nationalspieler - bei aller Rivalität zwischen den beiden Clubs in Barcelona - nicht vergessen.