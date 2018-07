Inhalt Seite 1 — Schwimmer mit 3 WM-Medaillen - Deibler-Duo jubelt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dubai (dpa) - Deutschlands Schwimmer haben keine Medaillenflut wie bei der EM erlebt, eine Dürre blieb ihnen aber erspart: Markus und Steffen Deibler feierten bei der Kurzbahn-WM ihre Gesellenstücke in Silber und Bronze.

Damit erfüllte das Team um den wiedererstarkten Weltmeister Paul Biedermann in der Wüste Dubais das Minimalziel. «Das ist schön, aber das soll erst der Anfang sein», sagte Markus Deibler als Zweiter über 100 Meter Lagen. Tags zuvor hatte Bruder Steffen Platz drei über 50 Meter Schmetterling geholt.

Nun will das Deibler-Duo wie Biedermann auch bei der Langbahn-WM im kommenden Jahr in Shanghai zuschlagen. An Edelmetall vorbei schwammen Dorothea Brandt (Berlin) auf Platz acht über 50 Meter Brust und die Lagen-Staffel der Männer als Siebte über 4 x 100 Meter.

Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) erreichte sein Minimalziel von drei Medaillen. «2009 war ein sehr erfolgreiches Jahr, 2010 haben wir ein erfolgreiches Jahr gehabt», sagte der Direktor Leistungssport, Lutz Buschkow. Nach dem schlechten Auftakt habe die elfköpfige Mannschaft gezeigt, «dass sie Seele hat». Mit jeweils drei vierten und fünften Plätzen wurden weitere Medaillen teils knapp verpasst.

Im Gegensatz zur EM, wo Deutschland Ende November mit zehn Titeln und 22 Medaillen erfolgreichste Nation war, ging in dem 210-Millionen-Euro teuren Neubau inmitten der Wüste Dubais nahezu die versammelte Weltelite an den Start. Überragender Schwimmer war mit sechs Titeln der Amerikaner Ryan Lochte. «Das ist schon ganz schön verrückt», sagte der 26-Jährige. Die USA gewannen als beste Nation 12 der 40 Entscheidungen.

Markus Deibler musste nur Lochte über die 100 Meter Lagen ziehen lassen. In 51,69 Sekunden verbesserte der 20-Jährige seinen erst im Vorlauf aufgestellten deutschen Rekord von 52,08. «Das ich noch so schnell schwimmen kann, hätte ich nicht gedacht, aber es hat funktioniert», sagte Deibler, der zugunsten der 100 auf die 200 Meter Lagen verzichtet hatte und immer noch an seinem Trainingsrückstand nach einer Mandel-Operation mit Komplikationen knabbert.

Wie erwartet war der Sieg Lochte nicht zu nehmen. In 50,86 verfehlte er seinen dritten Weltrekord nur um 1/10 Sekunde. Stanislaw Donez schwamm als Startschwimmer der russischen Lagen-Staffel beim Sieg des US-Quartetts in 48,95 Europarekord.