Kundus (dpa) - Ein Selbstmordkommando der Taliban hat in Kundus ein Ausbildungslager der afghanischen Armee angegriffen. Drei Armeesoldaten und zwei Polizisten wurden bei dem Schusswechsel mit den Selbstmordattentätern getötet. Auch mindestens drei Angreifer sollen bei den Kämpfen ums Leben gekommen sein. Gestern hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die deutschen Soldaten in Kundus besucht. Dort hatte die Kanzlerin im Zusammenhang mit dem Konflikt in Afghanistan deutlich wie nie zuvor von einem «Krieg» gesprochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.