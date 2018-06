Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle ist optimistisch. Deutschland könne in den nächsten Jahren die Vollbeschäftigung erreichen, sagte Brüderle der «BZ am Sonntag». Der Minister sieht Deutschland in einem «nachhaltigen Aufschwung, der sich über Jahre hinweg fortsetzen» könne. Brüderle wiederholte sein Versprechen, «die Leistungsträger» steuerlich «noch vor der nächsten Bundestagswahl» zu entlasten. Er verwies aber auch auf die Schuldenbremse, der zufolge «der Staat seine Neuverschuldung bis 2016 quasi gegen Null fahren» muss.

