Berlin (dpa) - Prinz Harry am Brandenburger Tor: Bei frostiger Kälte hat sich der 26-Jährige vom britischen Botschafter das Baudenkmal erklären lassen. Der Prinz, Nummer drei in der britischen Thronfolge, war zum ersten Mal in Berlin. Harry erschien im dunklen Wintermantel und mit königsblauer Krawatte. Mit den zahlreichen Berlinern und Touristen nahm er nur Blickkontakt auf. Autogramme schreiben oder Händeschütteln standen nicht auf dem Programm. Gestern Abend war er Gast auf der Benefiz-Gala «Ein Herz für Kinder».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.