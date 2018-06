Frankfurt/Main (dpa) - Eisige Stimmung am verschneiten Frankfurter Flughafen: Die Terminals völlig überfüllt, übernächtigte Fluggäste vor den Schaltern, die wenigen Service-Mitarbeiter sichtlich überfordert. Entwarnung ist weiter nicht in Sicht - im Gegenteil: Am Nachmittag setzen erneut heftige Schneefälle ein. Der Start in die Winterferien gerät für viele Reisende zur Odyssee. Die Bahn rät von Bahnreisen am Nachmittag ab. Wegen der Straßenverhältnisse und der Flugausfälle sei mit übervollen Zügen zu rechnen, so das Unternehmen.

