Frankfurt (dpa) - Kurz vor Weihnachten lähmen Schnee und Eis den Flug- und Bahnverkehr in Europa. Tausende Reisende müssen auf Flughäfen unter teils chaotischen Bedingungen campieren. Flüge fallen aus oder verspäten sich um Stunden. Besonders schwer getroffen ist Europas größter Passagierflughafen London-Heathrow, der nach starken Schneefällen bis morgen weitgehend geschlossen bleibt. Am Drehkreuz Frankfurt am Main kam es zu Tumulten. Fluggesellschaften raten zum Umsteigen auf Züge, doch bei der Bahn sieht es nicht viel besser aus: Viele Züge sind überfüllt, verspätet oder fallen aus.

