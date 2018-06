Berlin (dpa) - Der Druck auf Wikileaks wächst von allen Seiten: Während der Kopf der Enthüllungsplattform, Julian Assange, weiterhin auf den internationalen Fahndungslisten steht, hat Amazon die geheimen Dokumente von seinen Servern verbannt.

Derweil werden einige Politiker immer wütender. In jüngst enthüllten Berichten beschreiben amerikanische Diplomaten Russland als «Mafia-Staat». Der Oberste Gerichtshof in Stockholm wies am Donnerstag eine Klage des 39-jährigen Australiers Assange ab. Damit hatte er die Aufhebung seines schwedischen Haftbefehls wegen Vergewaltigungsverdachts erreichen wollen. Die Staatsanwaltschaft hatte diesen bereits vor der umstrittenen Veröffentlichung geheimer Dokumente aus US-Botschaften in aller Welt erlassen. Assange bleibt damit auch auf der «roten Interpol- Liste».

Der gesuchte Internet-Aktivist hält sich nach Angaben der britischen Zeitung «The Times» seit Oktober in Großbritannien auf. Wegen eines Formfehlers der schwedischen Behörden in dem gegen ihn ausgestellten europäischen Haftbefehl konnte er dem Bericht zufolge aber noch nicht festgenommen werden. Assange wird vorgeworfen, bei einem Schweden-Besuch im August zwei Frauen vergewaltigt und sexuell genötigt zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe und sieht sie als Teil einer aus den USA gesteuerten Verschwörung gegen ihn.

Auch von technischer Seite kamen massive Hürden für Wikileaks hinzu: Der Internet-Konzern Amazon nahm die enthüllten Dokumente von seinen Servern. Wikileaks hatte sie in den Rechenzentren des Konzerns verteilt, um einen möglichst schnellen und stabilen Zugriff auf die Daten zu ermöglichen. Die Dokumente sind aber in anderen Speichern im Internet weiter zugänglich. Wikileaks nutzt nun europäische Internet- Anbieter.

Nach Medienberichten hatte Amazon mit dem Bann auf Intervention von US-Senator Joe Lieberman reagiert. Der parteilose Vorsitzende des Senatsausschusses für Heimatschutz habe Amazon mit Boykott gedroht, berichtete der britische «Guardian». Der mit dem Online-Handel von Büchern groß gewordene Konzern bietet auch Dienstleistungen für das sogenannte Cloud Computing an. Dabei können Unternehmen zum Beispiel die Speicherung von Daten in Rechenzentren auslagern.

Im Internet waren ebenfalls Boykott-Aufrufe gegen den Online- Händler laut geworden. Sowohl in den USA als auch in Europa kündigten Nutzer öffentlich an, nicht mehr bei Amazon einzukaufen - und das pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.

Auch die Internationale Atomenergiebehörde IAEA verschärfte ihre Informationssicherheit. Die UN-Behörde in Wien war schon vorher vom Iran dafür kritisiert worden, dass immer wieder vertrauliche Informationen nach außen sickerten. Wikileaks soll mehrere Hundert US-Dokumente zur IAEA besitzen.