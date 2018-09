Inhalt Seite 1 — Bundesverfassungsgericht rügt Legehennen-Verordnung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Karlsruhe (dpa) - Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelung zur Kleingruppenhaltung von Legehennen aus formalen Gründen für verfassungswidrig erklärt.

Tierschützer seien nicht ordnungsgemäß gehört worden, entschieden die Karlsruher Richter in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss (2 BvF 1/07 - Beschluss vom 12. Oktober 2010). Allerdings bleibt die Verordnung noch bis zum 31. März 2012 gültig. Danach muss eine Neuregelung her.

Zwar sind Legebatterien seit Anfang des Jahres verboten; mit der Kleingruppenhaltung, bei der die Hennen etwas mehr Platz haben, gibt es aber noch immer eine Käfighaltung.

Dem Richterspruch lag eine Normenkontrollklage des Landes Rheinland-Pfalz zugrunde. Das Land hält die Kleingruppenhaltung nicht für tierschutzgerecht. Das höchste deutsche Gericht entschied zwar nicht inhaltlich über die Regelung. Der Zweite Senat bemängelte aber, dass die Tierschutzkommission nicht in der nach dem Tierschutzgesetz erforderlichen Weise angehört wurde.

Die Anhörung zu der Verordnung sei «nur pro forma» und «nicht beratungsoffen» gewesen. Es spreche viel dafür, dass die Tierschutzkommission erst damit befasst worden sei, nachdem der Verordnungsentwurf durch das Kabinett gegangen und von der Europäischen Kommission notifiziert worden sei - und damit bereits beschlossene Sache war. Die für eine Anhörung «erforderliche inhaltliche Offenheit» sei nicht mehr gegeben gewesen.

Mit dem Verstoß gegen das Anhörungserfordernis habe der Verordnungsgeber auch den Artikel 20a Grundgesetz verletzt, der den Staat zum Tierschutz verpflichtet. «Als Belang von Verfassungsrang ist der Tierschutz im Rahmen von Abwägungsentscheidungen zu berücksichtigen», betonte der Senat.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium will den Richterspruch nun «umfassend prüfen» und eine neue Verordnung unter Einbeziehung der Bundesländer, der Wissenschaft und Verbänden erlassen.