EZB lässt Leitzins bei 1,0 Prozent

Frankfurt/Main (dpa) - Der Leitzins im Euro-Raum bleibt wie erwartet auf dem Rekordtief von 1,0 Prozent. Das entschied der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) bei seiner Sitzung am Donnerstag in Frankfurt. Der wichtigste Zins zur Versorgung der Banken im Euro- Raum mit Zentralbankgeld verharrt seit Mai 2009 auf diesem Niveau. Volkswirte erwarten, dass die EZB frühestens gegen Ende 2011 an der Zinsschraube drehen wird. Hauptthema des Treffens in Frankfurt dürfte die Krise um hoch verschuldete Euro-Staaten wie Irland, Griechenland, Portugal und Spanien gewesen sein. Der Druck auf die EZB und ihren Präsidenten Jean-Claude Trichet, weitere Stützungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, hatte in den vergangenen Tagen zugenommen.

Kein Lokführer-Streik vor Weihnachten

Dortmund (dpa) - In Deutschland wird es vor Weihnachten keinen Lokführer-Streik geben. Die Bundestarifkommission der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) habe beschlossen, die Verhandlungen ohne solche Schritte fortzusetzen, sagte der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky am Donnerstag in Dortmund. Dort hatte die Tarifkommission zwei Tage lang beraten. Die GDL fordert vor allem eine Einkommensanhebung bei Privatbahnen auf das Niveau der Deutschen Bahn. Für die übrigen Bahnbeschäftigten, die von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG (bisher Transnet und GDBA) vertreten werden, beginnt an diesem Freitag (3.12.) in Berlin eine Schlichtung unter der Leitung des SPD-Politikers Peter Struck.

Deutschlands Automarkt auf Erholungskurs

Flensburg (dpa) - Der deutsche Automarkt steuert weiter auf Erholungskurs. Im November wurden 262 260 Personenwagen neu zugelassen und damit nur 6,2 Prozent weniger als im gleichen Monat des Vorjahres, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Donnerstag mitteilte. Damit wurden sowohl im Oktober als auch im November die Zulassungszahlen von 2008 übertroffen, die noch nicht wegen der Abwrackprämie überhöht waren. Insgesamt kamen in den ersten elf Monaten 2,69 Millionen Autos neu auf die Straßen; für das Gesamtjahr rechnet das KBA mit 2,9 Millionen neuen Fahrzeugen.

Deutsche Autoindustrie 2011 auf Rekordkurs