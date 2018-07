Frankfurt/Main (dpa) - Für Freunde, die sich nur noch bei Facebook tummeln, gibt es jetzt das passende Weihnachtsgeschenk: In dem kleinen Langenscheidt-Büchlein «Ich schmeiß alles hin und werd Prinzessin!» sind die absurdesten Gruppen aus sozialen Netzwerken zusammengetragen.

Unterschieden wird nach Kategorien wie Lebensmotto («Ich gehe in jede Gruppe! (Dabeisein ist alles)»), Sprache («Günter Wallraff ist Helene Hegemann» oder «Westerwave - no one can reach me the water») und Fieses («Bevor du schön wirst, hab ich eine Alkoholvergiftung»). Der ehemalige VIVA-Moderator Nilz Bokelberg und die Berliner Modespezialistin Silke Bolms haben zu den Gruppen aus Facebook, Lokalisten und StudiVZ kleine flinke Texte verfasst.

