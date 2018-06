Jerusalem (dpa) - Israel will trotz aller internationalen Proteste weitere Wohnungen im arabischen Ostteil Jerusalems bauen. Das Innenministerium hat den Bau von 625 neue Wohnungen in der Siedlung Pisgat Zeev genehmigt, wie der israelische Rundfunk berichtet. Zuvor war der Bau von 130 neuen Wohnungen im Stadtteil Gilo beschlossen worden. Aus Sicht Israels handelt es sich um einen Stadtteil in der vereinigten Hauptstadt Jerusalem. Die Palästinenser und die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft sprechen hingegen von Siedlungen.

