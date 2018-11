Hamburg (dpa) - Sie prügelten wegen 20 Cent auf einen 44-Jährigen in Hamburg ein, der dann an den Verletzungen starb: Nun wurden die beiden Jugendlichen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ein 17- Jähriger muss wegen Körperverletzung mit Todesfolge drei Jahre und vier Monate, ein 18-Jähriger drei Jahre und zehn Monate in Haft. Nach Überzeugung des Hamburger Landgerichts hatten die Angeklagten den 44- Jährigen im Juni 2009 um 20 Cent angebettelt und auf ihn eingeprügelt, als er ihrer Bitte nicht nachkam. Der Mann starb später in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen.

