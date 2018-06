Madrid (dpa) - Unbekannte Diebe haben in der Nähe von Madrid einen Lastwagen mit Kunstwerken von Meistern wie Pablo Picasso oder Eduardo Chillida gestohlen. Laut Polizei wird der Wert der Gemälde und Skulpturen auf fünf Millionen Euro geschätzt. Die Diebe waren in der Madrider Vorstadt Getafe in eine Lagerhalle eingebrochen, in der der Lkw abgestellt gewesen war. Die gestohlenen Werke gehören spanischen Kunstsammlern, die diese an eine Kölner Galerie ausgeliehen hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.