Brüssel (dpa) - Die Europäische Union will Verkehrssünder im europäischen Ausland schneller belangen. Das haben die EU- Verkehrsminister in Brüssel beschlossen. Nun muss das EU-Parlament dem Gesetzesvorschlag noch zustimmen. Er sieht vor, Verkehrsverstöße grenzüberschreitend zu verfolgen. Über elektronischen Datenaustausch wollen die EU-Staaten den Halter des Fahrzeugs ausfindig machen und zur Verantwortung ziehen. Geahndet werden Fälle wie Alkohol und Drogen am Steuer, zu schnelles Fahren oder das Ignorieren roter Ampeln.

