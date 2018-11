Berlin (dpa) - Für Deutschlands Autoindustrie ist vom kommenden Jahr an die Welt wieder in Ordnung: Die Branche erwartet für 2011 Rekorde bei Export und Inlandsproduktion. Auch das zuletzt noch vergleichsweise schwache Geschäft im Inland zieht an. Auf dem wichtigen amerikanischen Markt holen die deutschen Autobauer schon mächtig auf: Im November konnten sich BMW und Daimler, VW und Audi bei ihren Kernmarken über zweistellige Absatzzuwächse freuen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.