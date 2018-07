Magath schließt Neuer-Wechsel vor 2012 aus

Gelsenkirchen (dpa) - Felix Magath hat einen Wechsel von Torhüter Manuel Neuer nach dem Ende der laufenden Saison erstmals kategorisch ausgeschlossen. «Bis 2012 bleibt Manuel definitiv», stellte der Trainer des FC Schalke 04 im «Kicker» (Montag) klar. Damit trat er den anhaltenden Spekulationen um einen Neuer-Wechsel zu Bayern München im kommenden Sommer energisch entgegen. «Sicher könnten wir ihn dann für viel Geld verkaufen. Aber gleichwertiger Ersatz wäre nicht zu bekommen», sagte Magath.

Frankfurt/Main (dpa) - Das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal zwischen dem Fußball-Drittligisten Kickers Offenbach und dem 1. FC Nürnberg ist abgesagt worden. Nach einer Platzbegehung am Montagmorgen entschieden alle Beteiligten, dass die Partie am Dienstag (19.00 Uhr) nicht ausgetragen werden kann. Aufgrund der Schneefälle in den vergangenen Tagen und der anhaltenden Minustemperaturen sind die Parkflächen und Zufahrtswege sowie die nicht überdachten Bereiche im Stadion Bieberer Berg mit Schnee und Eis bedeckt. Die Partie soll am 18. oder 19. Januar nachgeholt werden.

Königssee (dpa) - Auf den letzten Drücker ist die Austragung des Rodel-Weltcups Anfang Januar auf der umgebauten Kunsteisbahn am Königssee gesichert. «Endlich können wir grünes Licht geben», sagte Sportdirektor Thomas Schwab vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Montag. Die Umbaumaßnahmen hatten sich in den vergangenen Wochen auch wegen des unerwartet heftigen Wintereinbruchs verzögert und sogar die Austragung des Weltcups in Frage gestellt.

Ausgefallener Skisprung-Weltcup in Zakopane