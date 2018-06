Ausschreitungen nach weißrussischer Präsidentenwahl

Minsk (dpa) - Nach der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Weißrussland ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Aus Protest gegen den von Staatsmedien verkündeten Wahlerfolg des autoritär regierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko versuchten tausende Menschen in Minsk, die Zentrale Wahlkommission zu stürmen. Die Polizei griff hart durch und nahm zahlreiche Menschen fest, darunter drei Präsidentschaftskandidaten der Opposition. Es gab mehrere Verletzte.

Sicherheitsrat scheitert beim Entschärfen der Koreakrise

New York (dpa) - Der Weltsicherheitsrat ist mit seinen Bemühungen gescheitert, die Krise auf der koreanischen Halbinsel diplomatisch zu entschärfen. Das UN-Gremium konnte sich nicht auf einen Appell an Seoul und Pjöngjang verständigen, Ruhe und Besonnenheit zu bewahren. Streitpunkt war laut Diplomaten, ob Nordkorea für seinen Artilleriebeschuss auf Südkorea im November verurteilt werden soll oder nicht. Südkorea will heute trotz der Drohungen Nordkoreas neue Schießübungen auf einer grenznahen Insel im Gelben Meer abhalten.

Suche nach Hartz-IV-Kompromiss

Berlin (dpa) - Im Streit über das Hartz-IV-Paket versucht eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe heute erste Kompromisslinien auszuloten. Das schwarz-gelbe Gesetzesvorhaben mit dem Bildungspaket für bedürftige Kinder hatte im Bundesrat keine Mehrheit bekommen und liegt nun auf Eis. Für Millionen Hartz-IV-Bezieher wird sich daher die zum 1. Januar geplante Erhöhung der Regelsätze verzögern. SPD und Grüne halten das Paket für unzureichend. Es deutet sich an, dass die Regierung vor allem beim Bildungspaket wird nachlegen müssen.

Seehofer trifft Tschechiens Regierungschef Necas