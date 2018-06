Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn hat eine Klage gegen Lieferanten von Stromsystem-Bauteilen eingereicht. Sie geht damit gemeinsam mit anderen europäischen Bahnen gegen ein Kartell vor, das für Karbonbürsten für die Stromabnehmer von Elektroloks unerlaubt Preise abgesprochen haben soll.

Wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte, wurde die Klage in London eingereicht. Dort biete das Competition Appeal Tribunal eine eigene Gerichtsbarkeit für die Durchsetzung von zivilrechtlichen Schadensansprüchen bei Kartellrechtsverstößen, hieß es zur Begründung.

Beklagte in dem Verfahren sind die Unternehmen Morgan Crucible, Schunk, SGL Carbon, Le Carbone-Lorraine und Hoffman & Co. Elektrokohle. Basis für die Klage ist nach Angaben der Bahn ein Bußgeldbescheid der EU-Kommission aus dem Jahr 2003 in Höhe von 101 Millionen Euro wegen Kartellabsprachen in den Jahren 1988 bis 1999. Ende 2009 habe der Europäische Gerichtshof die Entscheidung der EU- Kommission bestätigt. Damit sei der Weg für die jetzt eingeleiteten zivilrechtliche Schritte freigeworden.

Die Bahnen machen laut Mitteilung Schadensersatzansprüche in Höhe eines kleineren dreistelligen Millionen-Euro-Betrages geltend. Auf die Deutsche Bahn entfalle davon ein Anteil von rund 30 Prozent.