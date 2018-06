Berlin/San Jose (dpa) - eBay macht noch mehr in Mode: Für rund 150 Millionen Euro übernimmt das US-Internetauktionshaus den Online-Shopping-Club brands4friends. «Beide Plattformen werden ihre Eingeständigkeit behalten», sagte Stephan Zoll, Geschäftsführer von eBay Deutschland am Montag der dpa.

Damit wolle eBay das Geschäft mit Modeartikeln weiter stärken. Dieser Geschäftsbereich spült dem Unternehmen jährlich bereits mehr als 5,4 Milliarden Dollar (3,4 Mrd Euro) Umsatz in die Kassen. eBay erwirbt sämtliche Anteile der auf Markenmode spezialisierten brands4friends, auch die Beteiligung der Handelskette Tengelmann.

brands4friends zählt nach Unternehmensangaben derzeit mit hierzulande 3,5 Millionen Mitgliedern im Durchschnittsalter von 32 Jahren zu den erfolgreichsten Shopping-Clubs in Deutschland. Das deutsche Startup wurde 2007 von vier Jungmanagern in Berlin gegründet. Über die Plattform können registrierte Mitglieder Markenartikel zu stark reduzierten Preisen in täglich wechselnden limitierten Aktionen kaufen - zu den Marken zählten bislang beispielsweise Buffalo, Calvin Klein oder Diesel. Nach einigen Schieflagen war Anfang des Jahres Tengelmann mit 10 Prozent eingestiegen.

Das Geschäft mit Modeartikeln im Internet brummt. In den vergangenen 18 Monaten hatte eBay bereits stark in das Modegeschäft investiert. In Großbritannien und Deutschland hat das Unternehmen unter anderem Mode-Outlets eröffnet, über die eBay-Kunden Marken- Artikel kaufen können. Erst im Oktober hatte Rivale Amazon die Übernahme des Mode-Clubs buyVIP angekündigt.

«eBay ist der perfekte Partner für uns», sagte brands4friends-Chef Sergio Dias. «brands4friends wird eine eigenständige Einheit innerhalb der eBay-Familie sein und gleichzeitig davon profitieren können, dass eBay Traffic und neue Kunden zu brands4friends bringt.» Die Übernahme soll nach entsprechenden Genehmigungen im ersten Quartal 2011 abgeschlossen sein.