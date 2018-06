Berlin (dpa) - Angesichts der zahlreichen gestrandeten Fluggäste plädiert Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) für eine Lockerung des Nachtflugverbots.

In Situationen wie dem gegenwärtigen Schneechaos, wo viele Flugzeuge am Boden blieben, müsse ermöglicht werden, den Stau abzubauen, sagte ein Ministeriumssprecher der Nachrichtenagentur dpa. Eine Schneekettenpflicht für Lastwagen oder eine verschärfte Winterreifenpflicht soll es hingegen nicht geben. Trotz zahlreicher liegengebliebener Lastwagen sieht das Ministerium keinen Nachbesserungsbedarf.

Um den Stau an den Flughäfen zu beseitigen, appellierte Ramsauer an die Bundesländer, «situationsbezogen Ausnahmegenehmigungen» vom Nachflugverbot zu erteilen. «Gerade jetzt in der Weihnachtszeit müssen insbesondere gestrandete Reisende, die etwa zu ihren Familien unterwegs sind, schnellstmöglich an ihr Ziel gebracht werden», sagte er der «Bild»-Zeitung.

Eine flächendeckende Schneekettenpflicht für Lastwagen hält das Ministerium dagegen für «nicht praktikabel». Schneeketten seien nur bei geschlossener Schneedecke sinnvoll, ansonsten seien Schäden an den Fahrbahnen zu befürchten. In den vergangenen Tagen waren immer wieder Lastwagen auf verschneiten oder vereisten Straßen nicht mehr weitergekommen. Politiker von SPD und Grünen forderten deshalb eine Schneekettenpflicht für Lkw.

Ramsauer ist zwar gegen eine verpflichtende Regelung, rät den Lastwagenfahrern aber trotzdem zu Schneeketten. Sie seien «wenn möglich» zu benutzen - etwa bei steilen Anstiegen, die trotz Winterbereifung und genügend Profiltiefe nicht zu bewältigen seien.

Auch eine verschärfte Winterreifenpflicht für Lastwagen lehnt Ramsauer ab. Ein Ministeriumssprecher verteidigte die derzeitige Regelung, wonach Winterreifen bei Lastwagen nur auf den Antriebsachsen vorgeschrieben sind. Die Reifen auf den übrigen Achsen hätten eine andere Beschaffenheit als die Sommerreifen für Autos. Durch ihren hohen Kautschuk-Anteil seien sie für den Ganzjahres- Einsatz geeignet.