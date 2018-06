New York (dpa) - Hollywoodstar Jessica Alba (29, «Dark Angel», «Sin City») hat für Weihnachten einiges vor: «Im dritten Jahr in Folge feiert unsere ganze Familie bei uns. Und es ist viel Familie», sagte die Schauspielerin mit mexikanischen und kanadischen Wurzeln der dpa in New York. Sie koche für 84 Leute!

Weihnachten sei eigentlich bei den Albas wie in jeder Familie: «Wir singen, es gibt einen Riesenbaum und ich koche.» Allerdings sei sie nicht in der Küche von allen verlassen. «Ich mache es ja nicht allein, jeder hilft ein bisschen. Und viele bringen etwas mit, von Enchiladas bis zum Tomatensalat.»

Alba ist von Donnerstag an mit «Meine Frau, unsere Kinder und ich», der zweiten Fortsetzung von «Meine Braut, ihr Vater und ich», mit Ben Stiller und Robert De Niro zu sehen. Dabei versucht sie, Familienvater Stiller auf Abwege zu bringen. «Dabei bin ich doch selbst ein Familienmensch. Und ich will meiner Tochter eine gute Mutter sein.»

Für die Schauspielerin heißt das: «Bedingungslose Liebe und sich selbst immer erst an die zweite Stelle setzen. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, konsequent zu sein und einem Kind Grenzen zu zeigen. Selbst wenn es diese Grenzen nicht versteht. Dann muss man es eben erklären und dann auf der Einhaltung der Regeln bestehen.» Sie sei durch ihr Kind verändert worden. «Ich bin weicher, gefühlvoller geworden. Und jetzt sind einige Dinge einfach nicht mehr so wichtig.»