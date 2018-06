Neuss (dpa) - In Nordrhein-Westfalen sind alle Lastwagen, die schwerer als 7,5 Tonnen sind, von den Autobahnen verbannt worden. Die schneebedingte Sperrung gilt auch für einige Bundesstraßen. In NRW ist der Lkw-Verkehr fast komplett zum Erliegen gekommen. Probleme gibt es auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland, weil Luxemburg die Grenze für schwerere Laster dichtgemacht hat. Ähnliches hatten auch Frankreich und Belgien angekündigt. Das Winterwetter hat auch im europäischen Luft- und Bahnverkehr für Schwierigkeiten gesorgt. So hängen Tausende Fluggäste an Airports fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.