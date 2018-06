Neuss (dpa) - Schnee und Eis bescheren Deutschland auch zum Wochenanfang massive Verkehrsprobleme. In Nordrhein-Westfalen dürfen Lastwagen nicht mehr auf die Autobahnen. Probleme hatte erneut auch die Deutsche Bahn im Regional- und Fernverkehr. Die meisten Zug- Verspätungen lagen am Morgen allerdings unter 30 Minuten. Angespannt blieb die Lage auch an den meisten Flughäfen: Auf Deutschlands größtem Luftdrehkreuz Frankfurt/Main war nach einem turbulenten Wochenende nur wenig Besserung in Sicht. Für heute wurde bereits jeder fünfte Flug gestrichen.

