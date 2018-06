Berlin (dpa) - Die neue Woche fordert von Pendlern und Reisenden weiter viel Geduld: Spiegelglatte Straßen behindern den Verkehr, viele Züge haben Verspätung. Auch die Flughäfen sind von Normalbetrieb noch weit entfernt. Am größten deutschen Flughafen Frankfurt/Main waren am Morgen die Start- und Landebahnen frei. Trotzdem blieb die Lage angespannt: 340 Flüge wurden annulliert. In London-Heathrow starteten und landeten nach anderthalb Tagen Sperrung heute wieder Flugzeuge. Auch an den Pariser Flughäfen ging es wieder los. Die Betreiber warnten aber vor weiteren Flugausfällen.

