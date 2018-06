Berlin (dpa) - Das Winterwetter sorgt weiter für Probleme auf den Straßen und an vielen Flughäfen in Deutschland. Verkehrsminister Peter Ramsauer ist deshalb, das Nachtflugverbot zu lockern, um den Stau abzubauen. Das sagte ein Ministeriumssprecher der Nachrichtenagentur dpa in Berlin. Eine Schneekettenpflicht für Lastwagen oder eine verschärfte Winterreifenpflicht soll es hingegen nicht geben. In den vergangenen Tagen waren immer wieder Lkw auf verschneiten oder vereisten Straßen liegengeblieben.

