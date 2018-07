New York (dpa) - Keine Einigung im Weltsicherheitsrat: Das UN- Gremium hat sich nicht auf einen Appell an beide Koreas verständigen können, in der derzeitigen Krise Besonnenheit zu bewahren. Das sagte der russische UN-Botschafter Vitali Tschurkin in New York. Südkorea will heute trotz Drohungen Nordkoreas neue Schießübungen auf einer grenznahen Insel im Gelben Meer abhalten. Nach Berichten des südkoreanischen Rundfunks wurde ein Zerstörer in das Gebiet geschickt, um auf eventuelle Provokationen durch Nordkorea reagieren zu können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.