Schalke und Hoffenheim im DFB-Pokal-Viertelfinale

Berlin (dpa) - Schalke 04 und 1899 Hoffenheim haben als erste Clubs das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Schalker gewannen am Dienstag 1:0 bei Zweitliga-Spitzenreiter FC Augsburg, Matchwinner war der Peruaner Jefferson Farfán mit seinem Treffer in der 84. Minute. Schalke-Trainer Felix Magath gab seinen Profis daraufhin fünf Tage mehr Urlaub bis zum 2. Januar. Hoffenheim siegte daheim 2:0 gegen Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach. Die Tore erzielten Gylfi Sigurdsson in der 35. Minute und Demba Ba in der 63. Minute.

1. FC Köln verpflichtet Torwart Rensing

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln hat Michael Rensing als neuen Torwart verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, erhält der 26-jährige frühere Schlussmann von Rekordmeister Bayern München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2011. Der zuletzt arbeitslose Rensing wird in Köln Faryd Mondragon ersetzen. Der Kolumbianer wechselt zu Philadelphia Union in die amerikanische Major League Soccer.

Füchse siegen - Löwen patzen in Handball-Bundesliga

Berlin (dpa) - Nach einer tollen Aufholjagd bleiben die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga erster Verfolger des HSV Hamburg. Der Tabellen-Zweite gewann am Dienstag im Ost-Derby nach einem Tor fast mit dem Abpfiff 27:26 gegen den SC Magdeburg. Die Gäste hatten schon mit sechs Toren geführt. Dagegen patzten die Rhein-Neckar Löwen und kamen in Mannheim nur zu einem 31:31 gegen den TBV Lemgo. Im Viertelfinale des DHB-Pokals, das vor dem Spiel in Berlin ausgelost wurde, kommt es Anfang März zum Schlagerspiel zwischen den Füchsen und Rekordmeister THW Kiel.

Krefeld gewinnt DEL-Verfolgerduell in Berlin