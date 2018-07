London (dpa) - Noch eine Hochzeit bei den Royals: Nach der Verlobung von Prinz William und Kate Middleton verkündete jetzt die Tochter von Prinzessin Anne, Zara Phillips, ihre bevorstehende Trauung mit ihrem langjährigen Partner Mike Tendall.

Einen Termin für die Hochzeit nannte der Buckingham Palast in seiner zweizeiligen Mitteilung nicht. Kate und Prinz William heiraten am 29. April in London.

Die 29-Jährige Zara und ihr älterer Bruder Peter sind die ältesten Enkelkinder von Queen Elizabeth II. Zara gilt als bodenständig und als «Lieblingsenkelkind» der 84 Jahre alten Königin.

Die Braut ist eine ausgesprochen erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin, die 2005 Europameisterin und ein Jahr später Weltmeisterin wurde. Sie strebt die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2012 in ihrer Heimatstadt London an. Zara ist die Cousine der Prinzen William und Harry sowie eine Nichte von Prinz Charles. Sie entstammt der Ehe ihrer Mutter mit Captain Mark Phillips. Die 29-Jährige trägt auf Wunsch der Eltern keinen Adelstitel. Auch ihr Auserwählter ist ein Sportler: Tindall spielt erfolgreich Rugby.