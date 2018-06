Wunstorf (dpa) - Bei einem Wintereinsatz auf den Gleisen ist ein Bahnarbeiter bei Hannover von einem ICE erfasst und getötet worden. Nach einem Kollegen des Mannes werde noch gesucht, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Er stehe möglicherweise unter Schock und irre noch an den Gleisen herum.

Beide Männer waren mit Arbeiten an einer Weiche beschäftigt, als der ICE mit Tempo 160 herannahte. Untersucht werde, inwiefern die Arbeiter vor dem Zug gewarnt wurden.

Der Verkehr auf der Strecke Hannover-Ruhrgebiet wurde unterbrochen. In dem Zug, der erst 1000 Meter weiter zum Stehen kam, harren rund 60 Reisende aus. In der Nacht hatte ein Regionalzug in Köln zwei Arbeiter beim Schneeräumen überfahren, am Sonntag war ein Bahner in Berlin von einer S-Bahn getötet worden.