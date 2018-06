Steinbach-Hallenberg (dpa) - Tragischer Tod eines 14-Jährigen in Südthüringen: Beim Bauen eines Iglus im Garten ist der Junge in Steinbach-Hallenberg unter Schneemassen begraben worden. Rettungskräfte reanimierten ihn zwar nach dem Unfall, der Jugendliche starb jedoch später im Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin in Suhl mitteilte.

