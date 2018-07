New York (dpa) - Country-Star Shania Twain (45) will heiraten. Ihr Sprecher bestätigte gegenüber der Zeitschrift «Us Weekly», dass sich die Kanadierin mit dem Schweizer Manager Frédéric Thiébaud vor zwei Monaten verlobt habe. Ein Freund sagte: «Ich habe Shania noch nie so glücklich gesehen.»

Der Weg zum Glück war allerdings steinig für die beiden. Thiébaud ist der Ex-Mann von Shanias ehemals bester Freundin Marie-Anne, die angeblich eine Affäre mit Robert Lange gehabt haben soll, der damals Twains Ehemann war. Offiziell bestätigt wurden dieser verzwickte amouröse Reigen allerdings nie.

Für die Country-Sängerin gibt es jedenfalls ein Happy End: «Endlich hat sie die Liebe ihres Lebens gefunden», sagte der Freund der Familie.