Garantiezins für neue Lebensversicherungen könnte sinken

Berlin (dpa) - Neuverträge der klassischen Kapitallebensversicherung könnten ab Mitte 2011 deutlich unattraktiver werden: Das Bundesfinanzministerium erwägt, die Garantieverzinsung zum 1. Juli von derzeit 2,25 Prozent auf dann 1,75 Prozent zu senken. Es wäre die erste Senkung seit 2007. Dies geht aus einem Verordnungsentwurf des Ministeriums hervor, der den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX vorliegt. Die Versicherer laufen Sturm gegen die Pläne und fürchten um ihren einstigen Verkaufsschlager. Für eine Änderung des sogenannten Höchstrechnungszinses gebe es 2011 keinen Anlass, argumentiert der Branchenverband GDV. Das Finanzministerium wollte die Pläne nicht bestätigen.

1. Feiertag: Gänsebraten treibt Stromverbrauch auf Spitze

Berlin (dpa) - Der Gänsebraten im Ofen macht sich deutlich bei den Stromerzeugern bemerkbar. Am ersten Weihnachtsfeiertag steige der Stromverbrauch sprunghaft um etwa ein Drittel, berichtete der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft am Mittwoch in Berlin. Die Branche nennt das die «Gänsebraten-Spitze». An einem normalen Wintertag liege der durchschnittliche Stromverbrauch pro Haushalt bei neun Kilowattstunden, am ersten Feiertag hingegen bei zwölf Kilowattstunden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag normalisiere sich der Bedarf wieder. Der Verband rät zu Weihnachtsbeleuchtung mit energiesparenden LED-Lämpchen. Dadurch könne der Verbrauch für den Festtagsbraten zumindest ein wenig ausgeglichen werden.

2010 schlechtes Auto-Jahr in Deutschland

Duisburg (dpa) - Die rasante wirtschaftliche Erholung ist in diesem Jahr noch nicht auf den deutschen Automarkt durchgeschlagen. «Trotz Hochkonjunktur der deutschen Wirtschaft ist der Automarkt mit 2,94 Millionen Zulassungen in das größte Loch seit der Wiedervereinigung gefallen», urteilte der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer in einer am Mittwoch veröffentlichten Marktstudie. Der Hochrechnung zufolge bedeutet dies ein Minus von 22,8 Prozent bei den Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr. Gegen den Trend zulegen konnten nur die Premium-Marken BMW, Mercedes, Porsche und Land Rover.

Niederländer haben älteres Recht an «Bavaria» als Bayern