Berlin (dpa) - Die Bundeswehr will die Soldaten in Afghanistan besser ausrüsten und damit stärker schützen. So sollen weitere geschützte Transportfahrzeuge Dingo 2 beschafft werden. Außerdem wird geprüft, bis zu acht Kampfhubschrauber Tiger für den Einsatz am Hindukusch vorzubereiten. Zudem soll das Räumen von Sprengfallen verbessert werden. Dazu sollen künftig sieben Systeme zum Aufspüren und Räumen mit Fernbedienung einsatzbereit sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.