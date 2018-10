Berlin (dpa) - Kurz vor Heiligabend wächst die Ungewissheit, wer mit Auto, Bahn oder Flugzeug noch rechtzeitig zum Fest an seinem Ziel ankommen wird. Auf dem Flughafen Frankfurt waren die Probleme auch gestern wieder groß. Hunderte Flüge fielen aus. Angesichts des Flugchaos' in Europa hat die EU-Kommission die Flughafen-Chefs einbestellt. Diese Situation sei inakzeptabel und dürfe nicht wieder vorkommen, sagte EU-Verkehrskommissar Siim Kallas. Bei Unfällen an verschneiten Gleisen in Deutschland starben bisher vier Menschen.

