Wolfsburg DEL-Spitze - Schlägerei in Augsburg

Berlin (dpa) - Der EHC Wolfsburg hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) übernommen. Die Niedersachsen gewannen am Donnerstag im Spitzenspiel beim bisherigen Tabellenführer DEG Metro Stars mit 2:0. Meister Hannover Scorpions kassierte beim 2:7 in Augsburg bereits seine fünfte Auswärtsniederlage in Serie und fiel auf Platz acht zurück. Die Partie musste aufgrund einer Massenschlägerei im zweiten Drittel für 15 Minuten unterbrochen werden. Schiedsrichter Daniel Piechaczek verhängte insgesamt 153 Strafminuten im Duell der beiden Vorjahresfinalisten.

Bamberg beendet Euroleague mit Sieg in Malaga

Malaga (dpa) - Der deutsche Basketball-Meister Brose Baskets Bamberg hat sich mit einem Sieg aus der Euroleague verabschiedet. Die Oberfranken gewannen am Donnerstagabend ihr letztes Gruppenspiel bei Unicaja Malaga mit 72:70 (32:40). Die Zwischenrunde hatte der souveräne Bundesliga-Tabellenführer schon vor der abschließenden Vorrunden-Begegnung verpasst. Malaga dagegen schaffte den Einzug in die Zwischenrunde der besten 16 Mannschaften.

Antikorruptionsbehörde verhört FIFA-Funktionär

Lagos (dpa) - Das suspendierte Exekutivmitglied des Fußball- Weltverbandes FIFA, Amos Adamu, ist von der nigerianischen Antikorruptionsbehörde EFCC acht Stunden lang verhört worden. Nach Angaben eines EFCC-Sprechers vom Donnerstag dauerten die Untersuchungen in Lagos an. Adamu war erst am Dienstag zum ersten Mal nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen ihn in sein Heimatland zurückgekehrt. Der nigerianische Funktionär war vom Weltfußballverband wegen Bestechlichkeitsvorwürfen für drei Jahre suspendiert worden. Die FIFA wirft ihm vor, er habe verdeckten Reportern seine Stimme beim Votum über die WM-Gastgeber 2018 und 2022 zum Kauf angeboten.

«Bild.de»: Demichelis vom FC Bayern zum FC Malaga