Paris (dpa) - Nach dem Winterchaos der vergangenen Tage hat sich die Lage in Frankreich weitgehend normalisiert. Ein Fahrverbot für Lastwagen im Großraum Paris wurde von den Behörden noch in der Nacht aufgehoben. Auch auf den Pariser Großflughäfen Orly und Charles de Gaulle sprachen die Betreiber von einer Normalisierung der Lage. Alle Pisten sind dort in Betrieb. Gute Nachrichten gab es am Morgen auch von Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main. Wie ein Sprecher sagte, soll der Flugverkehr heute zu 90 Prozent normal laufen.

