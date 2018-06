Wiesbaden (dpa) - Unangenehme Vorweihnachtsüberraschung: Zwei Erdbeben haben am Morgen in der Gegend um Mainz und Wiesbaden zahlreiche Menschen aufgeschreckt. Das erste stärkere Beben begann etwa um 2.36 Uhr und erreichte Werte von bis zu 3,5 auf der Richter-Skala. Dann bebte die Erde in beiden Landeshauptstädten noch einmal gegen sieben Uhr etwas schwächer. Viele besorgte Menschen haben sich für weitere Informationen bei Polizei und Feuerwehr gemeldet. Wie das rheinland-pfälzische Landesamt für Geologie und Bergbau sagt, könnte es noch weitere Nachbeben geben.

