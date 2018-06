Los Angeles (dpa) - Kalifornien kämpft weiter gegen Schlamm und Regen. Ein Sturm hat den Sonnenstaat in den vergangenen Tagen durcheinandergewirbelt. Heftige Regenfälle überfluteten die Region an der Westküste der USA und lösten Schlammlawinen aus. Gouverneur Arnold Schwarzenegger rief in einigen Regionen den Notstand aus. Am schlimmsten traf es das bei Touristen beliebte Orange County südlich von Los Angeles. Über die Zahl der Verletzten gibt es bislang keine zuverlässigen Angaben. Auch die Schäden sind nicht abzuschätzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.