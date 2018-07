Rom (dpa) - Bombenterror in Rom: In mehreren Botschaften im Zentrum der italienischen Hauptstadt sind Paketbomben explodiert. Zunächst ging in der Schweizer Vertretung ein Sprengsatz hoch. Dabei wurde ein Botschaftsangehöriger schwer verletzt. Wenig später explodierte auch in der chilenischen Botschaft eine Bombe, die ebenfalls einen Menschen verletzt haben soll. Entwarnung dagegen in der ukrainischen Botschaft: Eine dort untersuchte verdächtige Postsendung war nach offiziellen Angaben ungefährlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.