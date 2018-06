Paris (dpa) - Hohe Ehren für Wikileaks-Gründer Julian Assange: Die Zeitung «Le Monde» kürt ihn zum «Mann des Jahres». Sie widmete dem 39-Jährigen die Titelseite. Das Magazin «Paris Match» veröffentlicht ein vierseitiges Interview, in dem Assange neue Enthüllungen andeutet. Der US-Geheimdienst CIA will in einer Arbeitsgruppe die Auswirkungen der Veröffentlichung von Geheimmaterial untersuchen. Die Internetplattform hat zuletzt geheime Depeschen von US-Diplomaten in aller Welt veröffentlicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.