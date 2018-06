Rom (dpa) - Zum sechsten Mal seit seiner Wahl zum Papst feiert Benedikt XVI. Weihnachten im Vatikan. Erster Höhepunkt ist heute am Heiligen Abend die Christmette im Petersdom in Rom. Mit Rücksicht auf das Alter des 83-jährigen Kirchenoberhaupts beginnt sie nicht erst um Mitternacht, sondern schon um 22.00 Uhr. Morgen verkündet Benedikt dann die Weihnachtsbotschaft, spendet den Segen «Urbi et Orbi» und verliest in vielen Sprachen Weihnachtsgrüße.

