Potsdam (dpa) - Kein Weihnachtsfriede für die Bundeswehr in Afghanistan: Auf eine deutsche Isaf-Patrouille in der Stadt Talokan ist in der Nacht ein Sprengstoffanschlag verübt worden. Das teilte das Einsatzführungskommando in Potsdam mit. Soldaten wurden nicht verletzt. Zwei Fahrzeuge vom Typ Dingo seien beschädigt worden. Bereits gestern hatten Aufständische nach Bundeswehrangaben eine deutsche Isaf-Patrouille rund 20 Kilometer nördlich von Kundus mit Handfeuerwaffen angegriffen.

