Seattle (dpa) - Der US-Flugzeugbauer Boeing will die Testflüge mit seinem Sorgenkind Dreamliner wieder aufnehmen. Die von einer Pannenserie verfolgte Boeing 787 war Anfang November nach einem Kabelbrand während eines Testflugs zu einer längeren Auszeit am Boden gezwungen worden. Die Testflotte von sechs Maschinen soll jetzt wieder starten, teilte Boeing mit. Ursprünglich sollten die ersten Boeing 787 schon 2008 bei Fluggesellschaften in den Dienst gestellt werden.

