Bethlehem (dpa) - Zum Auftakt der Weihnachtsfeierlichkeiten im Heiligen Land ist die jährliche Prozession aus Jerusalem nach Bethlehem aufgebrochen. Der lateinische Patriarch Fouad Twal führt die Fahrzeugkolonne an. In Erwartung der Weihnachtsprozession drängten sich bereits am Mittag auf dem zentralen Krippenplatz in Bethlehem zahlreiche Gläubige.

