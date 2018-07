Münster (dpa) - Unglück in Münster: Offensichtlich unter dem Druck der Schneemassen ist dort das Dach einer Turnhalle eingestürzt. Die Feuerwehr geht davon aus, dass niemand verletzt wurde. Das Gebäude sei aller Wahrscheinlichkeit nach leer gewesen, sagte ein Sprecher. Auch in Aachen warnen Polizei und Feuerwehr davor, dass Dächer durch die erhöhte Schneelast einstürzen könnten. In der Stadt fahren wegen des Schnees bis auf weiteres keine Busse. Die Stadt bat auch, «nach Möglichkeit das Auto nicht zu nutzen und zu Hause zu bleiben».

