Bethlehem (dpa) - Tausende Gläubige haben in Bethlehem Heiligabend gefeiert. Am Nachmittag zog die traditionelle Weihnachtsprozession aus Jerusalem in der kleinen Stadt im Westjordanland ein. Palästinensische Christen und Besucher aus aller Welt empfingen die Teilnehmer feierlich auf dem zentralen Krippenplatz. Schon lange vor der Ankunft der Prozession hatten sich dort viele Besucher versammelt. Wegen des starken Andrangs mussten Sicherheitskräfte einige Zugänge zu dem Platz sperren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.