Offenbach (dpa) - Heute gibt es örtlich gefrierenden Nebel, sonst ist es während des 2. Weihnachtsfeiertages unterschiedlich bewölkt und in der Nordwesthälfte fällt zeitweise etwas Schnee, im Norden auch kräftiger als Schneeschauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Nach Süden hin scheint auch mal längere Zeit die Sonne. Es herrscht meist Dauerfrost mit Höchstwerten zwischen -10 Grad im Osten und Südosten und 0 Grad im Nordwesten, an der Nordseeküste können die Temperaturen bis zu +2 Grad erreichen, so der DWD. Im Süden weht schwacher, im Norden mäßiger, an der Küste Wind aus westlichen Richtungen.

In der Nacht zum Montag überwiegend bedeckt und vor allem im Norden und der Mitte etwas Schneefall. Die Temperaturen gehen auf -6 bis -12 Grad, bei Aufklaren kann es unter -20 Grad kalt werden.