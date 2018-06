Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat das Selbstmordattentat in einem Zentrum für internationale Nahrungsmittelhilfe in Pakistan scharf verurteilt. Unschuldige Menschen an einer Essensausgabe zu töten sei ein Angriff gegen die ganze Menschheit, heißt es in einer Erklärung des Präsidenten, der sich im Weihnachtsurlaub in Hawaii aufhält. Eine mit Sprengstoff und Handgranaten bewaffnete Frau in einem Ganzkörperschleier hatte gestern ein Blutbad angerichtet. Mindestens 44 Menschen starben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.